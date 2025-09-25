Kelly Doualla torna in gara! Lascia i 100 metri e a Modena sposa un’altra specialità
Kelly Doualla ha dimostrato tutto il suo sconfinato talento nel corso di questa stagione, conquistando la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei Under 20 nonostante abbia appena 15 anni. La velocista lombarda h a sfrecciato in 11.22 con 0,1 ms di vento contrario a Tampere lo scorso 8 agosto, un paio di settimane dopo aver dettato legge agli EYOF con il suo personale di 11.21 (vento nullo a Skopje, terza italiana all-time a livello assoluto). L’allieva di Walter Monti non gareggia dallo scorso 10 agosto, quando si impose con la 4×100 nella rassegna continentale di categoria. La minorenne europea più veloce della storia, che durante l’inverno era stata capace di un notevole 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
