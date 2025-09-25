Kayfabe Is Dead But I Was There – NWA Story #11 Gene Kiniski campione | il duro del West
C’è un’immagine che resiste agli anni, come una fotografia in bianco e nero trovata in un cassetto polveroso. Un uomo alto quasi due metri, spalle larghe, mascella dura, occhi che non sorridono mai davvero. Non è un eroe patinato, non è un aristocratico del ring. È Gene Kiniski. È il 1966, e il wrestling mondiale, quello che vive e respira nella cintura della NWA, ha bisogno di un nuovo volto. Un campione inatteso. Kiniski non nasce campione. Nasce in Canada, a Edmonton, in una terra che conosce il gelo, la fatica, la durezza della vita quotidiana. Prima di diventare una star del ring, ha provato con il football: i Montreal Alouettes della CFL, un sogno che dura poco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
