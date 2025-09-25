Katy Perry confessa in occasione del primo anniversario dell’album 143 | È stato un anno sulle montagne russe

Katy Perry si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, in occasione del primo anno di vita dell’ultimo album, 143, pubblicato il 20 settembre 2024. Sui social la voce di Roar ha condiviso numerosi video e foto degli ultimi mesi, tra cui foto del suo Lifetimes Tour, gli incontri con i fan e molto altro. Ha aperto il suo post spiegando che, nonostante eviti i post sugli anniversari, ha pensato che “Sarebbe stato negligente non riconoscere l’incredibile impatto che quest’ultimo anno ha avuto su di me”. Sulla pubblicazione dell’ultimo lavoro in studio, ha dichiarato: “Ho preso il fine settimana per riflettere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

