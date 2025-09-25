Kate ruba la scena a Camilla il gesto di stizza della regina davanti a Melania Trump

Londra, 25 settembre 2025 – C’è un nuovo capitolo nella saga dei Windsor e stavolta le protagoniste sono la futura regina, Kate, e l’attuale regina, Camilla. E’ bastato un piccolo gesto di stizza nei confronti dell’una verso l’altra – che non è passato inosservato agli osservatori più attenti – per riaccendere le voci sui rapporti tesi fra principessa e regina. Chi ha avuto un gesto di stizza e chi ne è stata vittima? Se mai qualcuno avesse dei dubbi, lo specifichiamo partendo dall’inizio. Tutto accade durante la visita della scorsa settimana di Donald Trump. Tutti noi abbiamo visto la principessa del Galles intenta a conversare amabilmente con la first lady Usa Melania, rubando – è il parere di molti –  la scena a Camilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

kate ruba la scena a camilla il gesto di stizza della regina davanti a melania trump

