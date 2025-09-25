Kate ruba la scena a Camilla il gesto di stizza della regina davanti a Melania Trump
Londra, 25 settembre 2025 – C’è un nuovo capitolo nella saga dei Windsor e stavolta le protagoniste sono la futura regina, Kate, e l’attuale regina, Camilla. E’ bastato un piccolo gesto di stizza nei confronti dell’una verso l’altra – che non è passato inosservato agli osservatori più attenti – per riaccendere le voci sui rapporti tesi fra principessa e regina. Chi ha avuto un gesto di stizza e chi ne è stata vittima? Se mai qualcuno avesse dei dubbi, lo specifichiamo partendo dall’inizio. Tutto accade durante la visita della scorsa settimana di Donald Trump. Tutti noi abbiamo visto la principessa del Galles intenta a conversare amabilmente con la first lady Usa Melania, rubando – è il parere di molti – la scena a Camilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: kate - ruba
Kate in blu, Charlotte le ruba la scena con lo smalto: i reali inglesi nel Royal Box, Louis grande assente. Tutti i vip presenti a Wimbledon
Kate Middleton e Jannik Sinner, la magica sintonia che non ci aspettavamo. Poi, il dialogo con i principini ruba la scena
La principessina Charlotte a Wimbledon con lo smalto rosa: così rompe il protocollo e ruba la scena a mamma Kate Middleton
C'è un nuovo Sceriffo... A Nottingham: il 2 Novembre arriverà su MGM+ un nuovo ROBIN HOOD, stavolta sotto forma di Serie TV, con Jack Patten nel ruolo del celebre eroe che "ruba ai ricchi per donare ai poveri" e Sean Bean in quelli del suo nemico (Trailer - facebook.com Vai su Facebook
Kate ruba la scena a Camilla, il gesto di stizza della regina davanti a Melania Trump - La principessa conversa amabilmente con la first lady; la regina consorte la tocca sulla spalla per farla spostare. Da msn.com
Rivali alla cena con Trump, Kate ruba la scena a Camilla. E la regina la mette da parte - La principessa ha oscurato la regina, è stata 'bacchetta', ma poi ha avuto la sua rivincita Kate ha rubato la scena a Camilla durante la visita di Donald Trump, la scorsa settimana a Windsor. Lo riporta msn.com