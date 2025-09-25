Kate Middleton e regina Camilla | tensioni a corte durante la visita di Trump

La visita di Donald Trump a Windsor ha acceso i riflettori non solo sulla politica internazionale, ma anche sulle dinamiche interne della famiglia reale britannica. Al centro dell'attenzione si sono trovate Kate Middleton, principessa del Galles, e Camilla, regina consorte, protagoniste di un confronto sottile ma ricco di significato. Se da un lato Camilla ha voluto ribadire la sua posizione accanto al re in presenza di un ospite così ingombrante come l'ex presidente americano, dall'altro Kate ha dimostrato ancora una volta il suo carisma, catalizzando l'interesse dei presenti e dei media. L'episodio più emblematico si sarebbe verificato poco prima dell'arrivo di Trump.

Scontro tra regina Camilla e Kate Middleton: il “gesto” umiliante davanti a Trump e la reazione - Tensione tra la regina Camilla e Kate Middleton durante la visita di Trump: la sovrana la umilia, ma la principessa si prende la rivincita. Riporta newsmondo.it

«La regina Camilla furiosa con Kate durante la cena con Donald Trump: le ha detto "spostati", lei si è sentita umiliata» - Durante la visita di Donald Trump a Windsor, Camilla — regina consorte — ha difeso con fermezza il suo ruolo. Secondo msn.com