kate middleton cena segreta dopo la rottura con william le rivelazioni del maggiordomo

Kate Middleton e William hanno vissuto una profonda crisi che li ha portati a separarsi. La svolta è arrivata durante una cena privata i cui dettagli sono stati ora rivelati dal maggiordomo, Grant Harrold, nel suo libro The Royal Butler, in cui racconta i segreti della Famiglia Reale. Puoi acquistare online The Royal Butler 26,19 EUR Acquista su Amazon Kate Middleton e William, la crisi di coppia. Oggi William e Kate Middleton sono una delle coppie più solide e innamorate. Dopo la malattia della Principessa del Galles, la loro relazione si è rafforzata e hanno deciso di cambiare il loro stile di vita, concentrandosi più su di loro e sui tre figli, George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it

