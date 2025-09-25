Kate Mara contro gli alieni forse del trailer di The Astronaut
Debutta il 17 ottobre negli Stati Uniti questo thriller di fantascienza che era stato presentato pochi mesi fa al SXSW di Austin. Ecco trailer e trama di The Astronaut. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Kate Mara racconta di aver incontrato suo marito durante le riprese del suo Fantastic 4 - I Fantastici 4 del 2015: "Ci siamo conosciuti lì... Ci siamo innamorati durante il tour promozionale di quel film. È stato un po' come un legame traumatico... Ed eccoci qui,
