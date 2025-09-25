Karate un ravennate conquista il bronzo ai campionati mondiali Wska di Cadice

Il ravennate Andrea Monferini ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Wska di karate tradizionale Shotokan, disputati a San Fernando di Cadice, in Spagna. Il giovane atleta ravennate è stato protagonista nel kumite a squadre, insieme ai compagni Jacopo Scilingo e Nicolò. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it