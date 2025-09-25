Karate un ravennate conquista il bronzo ai campionati mondiali Wska di Cadice

Ravennatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ravennate Andrea Monferini ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Wska di karate tradizionale Shotokan, disputati a San Fernando di Cadice, in Spagna. Il giovane atleta ravennate è stato protagonista nel kumite a squadre, insieme ai compagni Jacopo Scilingo e Nicolò. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

