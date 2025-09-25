Kalashnikov in cantina l’arrestato | È stato un affare ma ho fatto una sciocchezza

COPERTINO - Si è svolto questa mattina l’interrogatorio di convalida dell’arresto di Luca Mazzotta, il 29enne di Copertino finito in manette due giorni fa per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, possesso illegale di armi e ricettazione delle stesse. Davanti alla giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Droga e armi in casa e un Kalashnikov in cantina, un 29enne finisce in manette

Kalashnikov in cantina, l'arrestato: "È stato un affare, ma ho fatto una sciocchezza"

Milano, arsenale nella cantina abbandonata: sequestrati kalashnikov e pistole - Due kalashnikov e tre pistole avvolti nel cellophane e nascosti in una cantina del palazzo popolare di via Arsia 14, a Quarto Oggiaro. Come scrive ilgiorno.it

Kalashnikov nella cantina, giudizio immediato per la sorella del killer Paduano - Trovarono in una botola all'interno della loro cantina un kalashnikov oltre che una grossa quantità di droga. Riporta napolitoday.it