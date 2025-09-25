Juventus Women il VIDEO delle due prodigiose parate di De Jong con l’Inter

Juventus Women, due interventi prodigiosi del portiere Danielle De Jong contro l’Inter. Il VIDEO delle parate in Serie A Women’s Cup. Ci pensano i gol di Cambiaghi e Schatzer, ma soprattutto le parate di Danielle de Jong. La Juventus Women conquista la finale di Serie A Women’s Cup al termine di una semifinale combattutissima, battendo l’Inter per 2-1. A decidere il Derby d’Italia, oltre alle reti delle sue giocatrici, sono state le prodezze del nuovo portiere bianconero, un autentico muro invalicabile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serie A Women (@serieawomen) Un esordio da leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

