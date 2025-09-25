Juventus Women disponibili i biglietti per il match di Champions League contro il Benfica! Le bianconere tornano allo Stadium | tutto quello che c’è da sapere sui tagliandi

Juventus Women, disponibili i biglietti per il match di Champions League: tutti i dettagli nel comunicato del club. Il cammino europeo della Juventus Women nella UEFA Women’s Champions League 20252026 – quest’anno con una formula nuova e rinnovata rispetto alle passate edizioni – inizierà con una gara casalinga. Le bianconere esordiranno in questa prestigiosa competizione martedì 7 ottobre 2025 alle ore 18:45 e la cornice sarà di quelle indimenticabili. Dopo la grande serata di festa della scorsa stagione, in occasione dell’ultima giornata di campionato che è coincisa con l’alzata al cielo del sesto Scudetto della loro storia, le nostre ragazze torneranno a giocare la UEFA Women’s Champions League all’ Allianz Stadium per affrontare alcune tra le più forti squadre del continente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, disponibili i biglietti per il match di Champions League contro il Benfica! Le bianconere tornano allo Stadium: tutto quello che c’è da sapere sui tagliandi

