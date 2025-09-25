Juventus Women batte l’Inter

Ilprimatonazionale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rientro di cascarino: un segnale di forza . Estelle Cascarino è tornata in campo dopo 10 mesi, un momento chiave per la Juventus Women nella vittoria 2-1 contro l’Inter, che ha garantito la finale della Serie A Women’s Cup contro la Roma il 27 settembre 2025 alle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

