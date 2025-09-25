Juventus Women 9 mesi dopo Estelle Cascarino è tornata | infortunio alle spalle si è lasciata andare ad un messaggio toccante La lettera emozionante – FOTO

25 set 2025

Juventus Women, Estelle Cascarino ha scritto questo messaggio dopo il suo rientro dal lungo infortunio durato oltre 9 mesi. Le sue parole – FOTO. Al 75? minuto del big match tra  Juventus Women  e  Inter, il cronometro si è fermato per celebrare la fine di un incubo: il rientro in campo di  Estelle Cascarino. Il difensore francese, entrata in campo al posto di Carbonell, ha rimesso piede sul terreno di gioco dopo un calvario durato oltre nove mesi.  JUVENTUS WOMEN INTER 2-1: LA CRONACA La sfortuna si era accanita sulla giocatrice bianconera lo scorso 5 dicembre 2024. In quella data, gli esami strumentali avevano emesso il più crudele dei verdetti:  lesione del legamento crociato anteriore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

