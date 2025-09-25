Juventus nuovo arrivo nello staff tecnico di Tudor | Darren Burgess nuovo Director of Performance

Continua imperterrito il processo di rinnovamento dello staff tecnico della Juventus. Un nuovo arrivo dovrebbe arricchire lo staff di Igor Tudor per provare a far ritornare i bianconeri alla vittoria. Darren Burgess è stato infatti nominato nuovo Director of Performance. Australiano d’origine, vanta una carriera lunghissima, fatta di grandi successi. Da oltre 25 anni nel mondo del calcio, Liverpool e Arsenal sono state le tappe più importanti della sua carriera. Ha avuto esperienze anche nel mondo dell’NFL e MLS, oltre ad aver collaborato con la nazionale australiana. In patria ha collaborato con realtà ormai affermate nel calcio oltreoceano, come Adelaide United e Melbourne City. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

