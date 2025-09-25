Juventus | nessuno assente per la sfida contro Atalanta

Squadre al completo per il big match La Juventus di Igor Tudor torna all’Allianz Stadium il 27 settembre 2025, alle 18:00, per affrontare l’Atalanta nella quinta giornata di Serie A, dopo il pareggio di Verona. Nessuno squalificato o diffidato per entrambe le squadre, un vantaggio raro in una sfida cruciale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nessuno assente per la sfida contro Atalanta

