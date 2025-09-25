Juventus il prossimo colpo di mercato fa impazzire i tifosi | sondaggi avviati

La Juventus si sta preparando al match da disputare contro l’Atalanta e non solo: la società è al lavoro sul mercato e ha già pronto un colpo per gennaio. La Juventus sa che, nonostante le pesanti assenze per Juric, quella contro l’Atalanta sarà una sfida tutt’altro che semplice. All’Allianz Stadium, nel pomeriggio di sabato, si dovrà perciò porre massima attenzione su ogni dettaglio. Nel frattempo, poi, la società sta anche lavorando sul mercato: ecco cosa filtra su un colpo in particolare. Juventus, può tornare in Serie A: il club bianconero punta sul big. La Juventus, come raccontato questa mattina da ‘Tuttosport’, sta seriamente pensando di affondare il colpo che porta a Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Sportface.it