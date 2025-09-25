Juventus il prossimo colpo di mercato fa impazzire i tifosi | sondaggi avviati
La Juventus si sta preparando al match da disputare contro l’Atalanta e non solo: la società è al lavoro sul mercato e ha già pronto un colpo per gennaio. La Juventus sa che, nonostante le pesanti assenze per Juric, quella contro l’Atalanta sarà una sfida tutt’altro che semplice. All’Allianz Stadium, nel pomeriggio di sabato, si dovrà perciò porre massima attenzione su ogni dettaglio. Nel frattempo, poi, la società sta anche lavorando sul mercato: ecco cosa filtra su un colpo in particolare. Juventus, può tornare in Serie A: il club bianconero punta sul big. La Juventus, come raccontato questa mattina da ‘Tuttosport’, sta seriamente pensando di affondare il colpo che porta a Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Sportface.it
Nicolussi Caviglia via dal Venezia: c’è la fila per l’ex Juventus, dove potrebbe giocare l’anno prossimo il talentuoso centrocampista
Juventus, deciso il prossimo colpo: ennesimo sgarbo all’Inter
Juventus Women, Guarino si congratula con Canzi e fa la griglia di partenza del prossimo campionato: «Il primo anno di Max è stato brillante, ma l’anno prossimo ci sono anche loro per lo scudetto»
Calciomercato Juventus, caccia al colpo grosso per la mediana: a gennaio la dirigenza può tornare su quel vecchio pallino!
Juventus: colpo dal Real Madrid, lo prendono a gennaio