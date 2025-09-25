Juventus | finale Serie A Women’s Cup
Una rivalità senza tempo La finale della Serie A Women’s Cup, in programma il 27 settembre 2025 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, segna il 28° capitolo della storica rivalità tra Juventus e Roma nel calcio femminile. Le bianconere di Massimiliano Canzi, dopo il 2-1 sull’Inter, affrontano le giallorosse L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus Women, due bianconere proseguono la propria avventura nell’Europeo femminile in Svizzera: arriva la qualificazione ai quarti di finale per loro!
