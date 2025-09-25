Juventus | allenamento differenziato per Conceicao

25 set 2025

Allenamento personalizzato per Conceição Francisco Conceição ha fatto un allenamento differenziato durante la sessione della Juventus alla Continassa il 25 settembre 2025, in vista del big match contro l’Atalanta di sabato. Il portoghese, autore del gol illusorio nel 1-1 di Verona, sta seguendo un programma specifico per superare un affaticamento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

