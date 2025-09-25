Juve Stabia domani la sfida col Catanzaro | Abate ed Aquilani rivali-amici

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’attesa per la prossima partita della Juve Stabia. Prima di ospitare il Mantova al Menti, le Vespe di Abate andranno a trovare il Catanzaro al Ceravolo. La partita fra le due compagini, è sempre stata ricca di spettacolo. Il rispetto che avvolge le piazze di Catanzaro e Castellammare, si riflette nel grande sostegno che, tipicamente, donano le reciproche tifoserie. Il Catanzaro è in cerca di riscatto, visto che non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale. La Juve Stabia, non vorrà fare la parte della vittima sacrificale: la vittoria esterna contro lo Spezia, ha dato rinnovata fiducia alla squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, domani la sfida col Catanzaro: Abate ed Aquilani, rivali-amici

