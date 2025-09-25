Juve, domani il CdA per il bilancio: tutto quello che c’è da sapere in vista del nuovo assetto dirigenziale. Una giornata cruciale per il presente e per il futuro della Juventus. Domani, venerdì 26 settembre, si terrà l’atteso Consiglio di Amministrazione del club bianconero, un appuntamento che non solo servirà ad approvare il bilancio d’esercizio, ma dal quale potrebbero emergere novità decisive sul nuovo assetto dirigenziale. In questo clima di attesa, la società ha ufficializzato il calendario con tutti i prossimi appuntamenti finanziari. Con una nota ufficiale, la Juve ha comunicato le date chiave per l’anno 20252026, sottolineando il diritto di modificare il calendario in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, domani il CdA per il bilancio: si attendono novità sulla dirigenza. Il club ufficializza le date chiave della stagione finanziaria