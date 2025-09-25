Juve domani il CdA per il bilancio | si attendono novità sulla dirigenza Il club ufficializza le date chiave della stagione finanziaria

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve, domani il CdA per il bilancio: tutto quello che c’è da sapere in vista del nuovo assetto dirigenziale. Una giornata cruciale per il presente e per il futuro della Juventus. Domani, venerdì 26 settembre, si terrà l’atteso Consiglio di Amministrazione del club bianconero, un appuntamento che non solo servirà ad approvare il bilancio d’esercizio, ma dal quale potrebbero emergere novità decisive sul nuovo assetto dirigenziale. In questo clima di attesa, la società ha ufficializzato il calendario con tutti i prossimi appuntamenti finanziari. Con una nota ufficiale, la Juve ha comunicato le date chiave per l’anno 20252026, sottolineando il diritto di modificare il calendario in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve domani il cda per il bilancio si attendono novit224 sulla dirigenza il club ufficializza le date chiave della stagione finanziaria

© Juventusnews24.com - Juve, domani il CdA per il bilancio: si attendono novità sulla dirigenza. Il club ufficializza le date chiave della stagione finanziaria

In questa notizia si parla di: juve - domani

Conceicao Juve, ore bollenti per il futuro di Chico! Contatti continui col Porto: da domani cambierebbe tutto. Le ultimissime

Juve, domani il raduno alla Continassa. David e Joao Mario i volti nuovi, rosa da smaltire

Infortunio Bernardeschi, comincia in chiaroscuro l’avventura dell’ex Juve al Bologna: dopo il gol arriva lo stop al ginocchio! Domani giornata decisiva per conoscere l’entità

Juventus, domani può cambiare il presidente? - Voci e indiscrezioni alla vigilia del CdA della Juventus in programma domani. Segnala ilbianconero.com

juve domani cda bilancioJuventus, meno debiti e più futuro: la rivoluzione parte dal CdA - Alla Continassa andrà in scena un consiglio di amministrazione destinato a segnare ... Riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Juve Domani Cda Bilancio