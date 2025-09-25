Juve Atalanta | un big di Juric si è allenato con la Primavera quali sono le sue condizioni a due giorni dal match con i bianconeri Svelata la situazione

Juve Atalanta: le condizioni di questo big di Ivan Juric, che oggi si è allenato con la squadra Primavera. Svelata la sua situazione. Un piccolo, ma significativo, passo verso il rientro. In casa Atalanta, in piena emergenza infortuni, arriva una buona notizia: Sead Kolasinac ha svolto una seduta integrata con la squadra Primavera. Un segnale importante nel suo lungo percorso di recupero. Il lungo recupero dopo l’infortunio al crociato. Il potente difensore bosniaco, classe 1993, è fermo dallo scorso aprile a causa della rottura del legamento crociato. Un infortunio gravissimo, che lo ha costretto a un lungo e faticoso percorso di riabilitazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

