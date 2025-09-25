Juve Atalanta Tudor fa turnover tra i pali? La scelta tra Di Gregorio e Perin ecco chi giocherà sabato allo Stadium

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta: Igor Tudor sembra orientato a non fare turnover tra i pali, confermando Di Gregorio titolare nonostante le recenti incertezze. Niente turnover tra i pali per la  Juventus  di  Igor Tudor. In vista della cruciale sfida di campionato di sabato prossimo contro l’ Atalanta  di  Ivan Juric, l’allenatore croato sembra aver sciolto le riserve riguardo al portiere titolare. Nonostante le speculazioni e l’ipotesi di far scendere in campo l’esperto  Mattia Perin, alla fine toccherà ancora a  Michele Di Gregorio  difendere la porta bianconera. A riportarlo è  Tuttosport, svelando le intenzioni del tecnico a poche ore dal big match dello  Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta tudor fa turnover tra i pali la scelta tra di gregorio e perin ecco chi giocher224 sabato allo stadium

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Tudor fa turnover tra i pali? La scelta tra Di Gregorio e Perin, ecco chi giocherà sabato allo Stadium

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione

juve atalanta tudor faJuve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor: chance Koop, Bremer torna dal 1', occhio a Cabal - È anche un patrimonio da tutelare e quindi potrebbe avere un'altra occasione ma Igor non cambierà sistema di gioco: ecco le pos ... Riporta tuttosport.com

juve atalanta tudor faCabal titolare in Juve Atalanta? Potrebbe fargli posto quel big: possibile cambio sulla corsia per il match dell’Allianz Stadium - Potrebbe fargli posto quel bianconero: cosa filtra in vista del match in programma all’Allianz Stadium La Juve di Igor Tudor si prepara ad affrontare l’Atalanta di Iva ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Tudor Fa