Juve Atalanta, l’analisi della Gazzetta: il tecnico dà fiducia al canadese dopo un inserimento graduale, Vlahovic verso la panchina sabato. Un sorpasso che si consolida, una gerarchia che si definisce. In vista della super sfida di sabato contro l’ Atalanta, Igor Tudor sembra aver sciolto il grande dubbio che riguarda il centro dell’attacco della Juve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà ancora Jonathan David a guidare il reparto offensivo bianconero, con Dusan Vlahovic destinato questa volta a una partenza dalla panchina. David Juve: un inserimento programmato. La scelta del tecnico croato è frutto di una strategia precisa e di una valutazione attenta del momento dei due giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta si avvicina: chi tra David e Vlahovic in attacco? Tudor è pronto a sorprendere ancora: la possibile scelta