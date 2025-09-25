Juve Atalanta si avvicina | chi tra David e Vlahovic in attacco? Tudor è pronto a sorprendere ancora | la possibile scelta

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta, l’analisi della Gazzetta: il tecnico dà fiducia al canadese dopo un inserimento graduale, Vlahovic verso la panchina sabato. Un sorpasso che si consolida, una gerarchia che si definisce. In vista della super sfida di sabato contro l’ Atalanta,  Igor Tudor  sembra aver sciolto il grande dubbio che riguarda il centro dell’attacco della  Juve. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, sarà ancora  Jonathan David  a guidare il reparto offensivo bianconero, con  Dusan Vlahovic destinato questa volta a una partenza dalla panchina. David Juve: un inserimento programmato. La scelta del tecnico croato è frutto di una strategia precisa e di una valutazione attenta del momento dei due giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta si avvicina chi tra david e vlahovic in attacco tudor 232 pronto a sorprendere ancora la possibile scelta

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta si avvicina: chi tra David e Vlahovic in attacco? Tudor è pronto a sorprendere ancora: la possibile scelta

In questa notizia si parla di: juve - atalanta

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1

Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione

Juve Atalanta, solito testa a testa in attacco: chi titolare tra David e Vlahovic? Le ultime verso il big match dell’Allianz Stadium - Juve Atalanta, le gerarchie si ribaltano in vista del big match: il canadese parte favorito, ma il serbo ha qualche giorno per convincere il tecnico La settimana che porta al big match contro l’Atalan ... Lo riporta juventusnews24.com

juve atalanta avvicina davidJuve, David resta primo nelle gerarchie di Tudor: può partire titolare con l'Atalanta - Jonathan David è l'attaccante titolare della Juventus nelle gerarchie di Igor Tudor: questo è il pensiero dei colleghi di "Calciomercato. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juve Atalanta Avvicina David