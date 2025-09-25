Juve Atalanta, Lookman può partire dal 1?? I dettagli sulle possibili scelte di Juric: le ultimissime novità. Verso il big match di sabato tra l’ Atalanta e la Juventus, l’allenatore nerazzurro Ivan Juric sta studiando le sue mosse, condizionato da un’infermeria affollata ma con un’arma in più che potrebbe sparigliare le carte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato starebbe seriamente pensando di lanciare Ademola Lookman dal primo minuto. Sarebbe una scelta tanto affascinante quanto rischiosa. L’attaccante nigeriano, classe 1997, è reduce da un’estate turbolenta a causa delle voci di mercato che lo volevano lontano da Bergamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta, Lookman può partire dal 1?? L’idea di Juric che sta prendendo piede: tutti gli ultimi aggiornamenti