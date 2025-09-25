Juve Atalanta Juric arriva al big match con tantissimi infortunati | questi cinque giocatori salteranno sicuramente la partita contro i bianconeri Il punto
Juve Atalanta, Juric arriva al big match con tantissimi infortunati: il punto sulle condizioni dei bergamaschi. L’avvicinamento al big match di sabato contro la Juventus si trasforma in un vero e proprio incubo per l’ Atalanta e per il suo allenatore, Ivan Juric. La seduta di allenamento odierna ha confermato una situazione di emergenza totale in vista della trasferta di Torino. Come riportato da Tuttomercatoweb, sono ben cinque i giocatori che, di fatto, devono considerarsi fuori dalla partita, avendo svolto solamente terapie. La lista degli assenti certi è pesantissima e colpisce tutti i reparti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Calciomercato Juve: Retegui verso l’Arabia, come lo sostituirà l’Atalanta? Il nome in pole position per l’attacco è il suo, rivelazione
#Juve-Atalanta, scelto l’arbitro del big match: il curioso déjà vu che lega Motta a Tudor - X Vai su X
Tuttosport. . Cos'ha in mente Tudor per l'Atalanta ? Cambiamenti in vista per la sfida di sabato pomeriggio? Ecco cosa sta provando Tudor #Tudor #Juventus #Atalanta #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Brambati su Juve Atalanta: «Partita importantissima, dovranno dosare le forze. Juric deve fare i conti con gli infortuni ma…» - Brambati su Juve Atalanta: l’analisi del match dei bianconeri in campionato, tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore La supersfida di sabato tra Juventus e Atalanta si avvicina e, dagli studi di TMW ... juventusnews24.com scrive
Atalanta, lo strano caso Lookman: da emarginato a titolare con la Juventus, la scelta (obbligata) di Juric - Juric tentato dalla mossa Lookman per il big match dello Stadium contro la Juventus: il nigeriano pronto a riprendersi l'Atalanta dopo le frizioni estive. Come scrive sport.virgilio.it