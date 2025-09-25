Juve Atalanta Juric arriva al big match con tantissimi infortunati | questi cinque giocatori salteranno sicuramente la partita contro i bianconeri Il punto

Juve Atalanta, Juric arriva al big match con tantissimi infortunati: il punto sulle condizioni dei bergamaschi. L’avvicinamento al big match di sabato contro la Juventus si trasforma in un vero e proprio incubo per l’ Atalanta e per il suo allenatore, Ivan Juric. La seduta di allenamento odierna ha confermato una situazione di emergenza totale in vista della trasferta di Torino. Come riportato da Tuttomercatoweb, sono ben cinque i giocatori che, di fatto, devono considerarsi fuori dalla partita, avendo svolto solamente terapie. La lista degli assenti certi è pesantissima e colpisce tutti i reparti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

