Juve Atalanta | decisione presa su Koopmeiners titolare o no? Svelate anche le mosse in attacco chi dovrebbe giocare nel trio offensivo Ultimissime di formazione

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Atalanta: Igor Tudor ha preso questa decisione sulla titolarità di Koopmeiners. Svelate anche le mosse in attacco, novità di formazione. Basta esperimenti, si torna alle certezze. Per la super sfida di sabato contro l’ Atalanta, Igor Tudor è pronto ad affidarsi al suo undici titolare, accantonando le soluzioni ibride viste nelle ultime uscite. A svelare le possibili scelte del tecnico è il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che prevede un ritorno alla formazione che ha dato più garanzie. A centrocampo, fiducia a Locatelli e Thuram. Nonostante le prestazioni non brillanti di Verona, a guidare la mediana della Signora sarà ancora la coppia formata da Manuel Locatelli e Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

