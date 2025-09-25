Juve Atalanta: David dovrebbe giocare titolare, ecco chi ci sarà alle sue spalle. Le possibili scelte offensive di Tudor per il match dell’Allianz Stadium. Basta esperimenti, si torna alle certezze. Per la super sfida di domani contro l’ Atalanta, Igor Tudor è pronto ad affidarsi al suo undici titolare, accantonando le soluzioni viste nelle ultime uscite. A svelare le scelte del tecnico è il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che prevede un ritorno alla formazione che ha dato più garanzie. Basta esperimenti: David torna a fare la punta. La novità più importante riguarda l’attacco. L’esperimento di Jonathan David schierato da trequartista non verrà ripetuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Atalanta: David verso la titolarità da numero 9, ecco chi potrebbe giocare alle sue spalle. Dentro alle possibili scelte offensive di Tudor per il big match dell’Allianz Stadium