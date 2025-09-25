Juve Atalanta ballottaggio sulla fascia destra | in due si contendono una maglia da titolare Le ultimissime verso il big match

Juve Atalanta, ballottaggio sulla fascia destra: in due si contendono una maglia da titolare per il match dello Stadium. Le ultimissime novità. La Juve di Igor Tudor si prepara per la cruciale sfida casalinga di sabato contro l’ Atalanta di Ivan Juric, e uno dei principali nodi da sciogliere per l’allenatore croato riguarda la corsia destra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, si è aperto un vero e proprio ballottaggio per la maglia da titolare: a contendersi il posto sono Pierre Kalulu, difensore francese che può agire da esterno, e João Mário, laterale portoghese. La decisione di Tudor è ancora in bilico e dipenderà dall’assetto tattico che il tecnico vorrà dare alla sua squadra per affrontare i nerazzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

