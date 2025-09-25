Juve Atalanta ballottaggio sulla fascia destra | in due si contendono una maglia da titolare Le ultimissime verso il big match

Juve Atalanta, ballottaggio sulla fascia destra: in due si contendono una maglia da titolare per il match dello Stadium. Le ultimissime novità. La  Juve  di  Igor Tudor  si prepara per la cruciale sfida casalinga di sabato contro l’ Atalanta  di  Ivan Juric, e uno dei principali nodi da sciogliere per l’allenatore croato riguarda la corsia destra. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, si è aperto un vero e proprio  ballottaggio  per la maglia da titolare: a contendersi il posto sono  Pierre Kalulu, difensore francese che può agire da esterno, e  João Mário, laterale portoghese. La decisione di  Tudor  è ancora in bilico e dipenderà dall’assetto tattico che il tecnico vorrà dare alla sua squadra per affrontare i nerazzurri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve atalanta ballottaggio fasciaProbabili formazioni Juventus-Atalanta: scalpita David, cosa filtra su Pasalic e Krstovic - Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky a partire dalle 18:00 di sabato 27 settembre 2025. Secondo fantamaster.it

Verso Juve-Atalanta: torna Bremer, probabile conferma per Yildiz - Sabato alle ore 18, all'Allianz Stadium, big match tra i bianconeri e la Dea. Lo riporta it.blastingnews.com

