Julian Alvarez si rilancia con una tripletta | che risposta alla crisi dell’Atletico As
Julian Alvarez è tornato protagonista all’improvviso. Se il suo inizio di stagione, infatti, era stato in chiaroscuro – come quello dell’Atletico Madrid, attardato in classifica e con alcune voci che parlavano addirittura di possibile esonero per Simeone – ieri sera l’argentino ha deciso di esagerare. Si è caricato sulle spalle la squadra e ha realizzato una tripletta con il quale ha steso il Rayo Vallecano, rilanciando sé stesso e l’Atletico. Julian Alvarez da urlo, si rilancia con l’Atletico. Questo quanto sottolineato da As: “Julian Alvarez ha segnato tre gol contro il Rayo Vallecano, regalando all’Atletico Madrid la vittoria al Metropolitano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Tripletta contro il Rayo Vallecano con l’Atletico sotto 1-2 all’80º, in un avvio di stagione non facilissimo per i Colchoneros. Julian Alvarez continua a dimostrarsi il numero 9 più sottovalutato d’Europa. - facebook.com Vai su Facebook
#Liga, Julian #Alvarez salva l’#AtleticoMadrid. Ok la #RealSociedad - X Vai su X
