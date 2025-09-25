Julian Alvarez si rilancia con una tripletta | che risposta alla crisi dell’Atletico As

Ilnapolista.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Julian Alvarez è tornato protagonista all’improvviso. Se il suo inizio di stagione, infatti, era stato in chiaroscuro – come quello dellAtletico Madrid, attardato in classifica e con alcune voci che parlavano addirittura di possibile esonero per Simeone – ieri sera l’argentino ha deciso di esagerare. Si è caricato sulle spalle la squadra e ha realizzato una tripletta con il quale ha steso il Rayo Vallecano, rilanciando sé stesso e l’Atletico. Julian Alvarez da urlo, si rilancia con l’Atletico. Questo quanto sottolineato da As: “Julian Alvarez ha segnato tre gol contro il Rayo Vallecano, regalando all’Atletico Madrid la vittoria al Metropolitano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

julian alvarez si rilancia con una tripletta che risposta alla crisi dell8217atletico as

© Ilnapolista.it - Julian Alvarez si rilancia con una tripletta: che risposta alla crisi dell’Atletico (As)

In questa notizia si parla di: julian - alvarez

FC 25, SBC Julián Alvarez FUTTIES – Sfide e premi

Suarez attacca Lautaro: «A me non piace, preferisco Julian Alvarez»

julian alvarez rilancia triplettaJulian Alvarez si rilancia con una tripletta: che risposta alla crisi dell’Atletico (As) - Julian Alvarez è tornato protagonista all'improvviso con una tripletta dopo un inizio di stagione in chiaroscuro come quello dell'Atletico ... ilnapolista.it scrive

julian alvarez rilancia triplettaTripletta di Alvarez, l'argentino decide il primo dei due derby di Madrid in 4 giorni - È un super Julian Alvarez nel derby di Madrid che ha visto l'Atlético battere il Rayo Vallecano al Metropolitano. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Julian Alvarez Rilancia Tripletta