Julian Alvarez si rilancia con una tripletta | che risposta alla crisi dell’Atletico As

Julian Alvarez è tornato protagonista all'improvviso. Se il suo inizio di stagione, infatti, era stato in chiaroscuro – come quello dell'Atletico Madrid, attardato in classifica e con alcune voci che parlavano addirittura di possibile esonero per Simeone – ieri sera l'argentino ha deciso di esagerare. Si è caricato sulle spalle la squadra e ha realizzato una tripletta con il quale ha steso il Rayo Vallecano, rilanciando sé stesso e l'Atletico. Julian Alvarez da urlo, si rilancia con l'Atletico. Questo quanto sottolineato da As: "Julian Alvarez ha segnato tre gol contro il Rayo Vallecano, regalando all'Atletico Madrid la vittoria al Metropolitano.

