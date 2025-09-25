Jon Spencer allo Spazio Marte
Dopo un’edizione fra le più ricche di sempre, con tre concerti sold out, compreso l’ultimo emozionante show di Lucio Corsi, Acieloaperto prosegue nella sua veste invernale, al chiuso. La rassegna cesenate organizzata da RetroPop Live torna infatti a Spazio Marte e inaugura il 5 novembre con un ospite che ha fatto la storia della musica indipendente mondiale: Jon Spencer, icona del rock’n’roll underground. Sessant’anni appena compiuti, una carriera che corre dagli anni Ottanta a oggi, Spencer ha incendiato i palchi di tutto il Pianeta, guidando formazioni che hanno fatto la storia: The Jon Spencer Blues Explosion su tutte, ma anche Pussy Galore, Heavy Trash, Jon Spencer & The Hitmaker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spencer - spazio
Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte
Il leggendario Jon Spencer sul palco di Spazio Marte ift.tt/Nznw4Mj - X Vai su X
Il preavviso non serve quando si parla di vero rock’n’roll JON SPENCER live! 5 novembre – ore 21.00 acielocoperto @ Spazio Marte Biglietti in vendita da ora nei punti vendita autorizzati e in questo link https://www.ticketone.it/event/jon-spencer- - facebook.com Vai su Facebook
Il leggendario Jon Spencer sul palco di Spazio Marte; Jon Spencer allo Spazio Marte; Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte.
JON SPENCER: due date in Italia a novembre - “, il mitico Jon Spencer è finalmente pronto per passare in Italia a presentarlo dal vivo il prossimo novembre. Secondo impattosonoro.it
Spazio, su Marte tante piccole esplosioni annunciano la Primavera - Sembrano centinaia di ragnetti neri che brulicano sulla superficie rossastra di Marte, le macchie scure nelle immagini scattate dalla sonda Trace Gas Orbiter della missione ExoMars, lanciata nel 2016 ... Si legge su tg24.sky.it