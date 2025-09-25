Jon Spencer allo Spazio Marte

Dopo un’edizione fra le più ricche di sempre, con tre concerti sold out, compreso l’ultimo emozionante show di Lucio Corsi, Acieloaperto prosegue nella sua veste invernale, al chiuso. La rassegna cesenate organizzata da RetroPop Live torna infatti a Spazio Marte e inaugura il 5 novembre con un ospite che ha fatto la storia della musica indipendente mondiale: Jon Spencer, icona del rock’n’roll underground. Sessant’anni appena compiuti, una carriera che corre dagli anni Ottanta a oggi, Spencer ha incendiato i palchi di tutto il Pianeta, guidando formazioni che hanno fatto la storia: The Jon Spencer Blues Explosion su tutte, ma anche Pussy Galore, Heavy Trash, Jon Spencer & The Hitmaker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

