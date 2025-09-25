Jimmy kimmel torna in tv con ascolti record
impressionante aumento degli ascolti di “Jimmy Kimmel Live!” dopo la ripresa. Una recente ondata di crescita negli ascolti ha caratterizzato la prima puntata di ritorno del celebre programma televisivo “Jimmy Kimmel Live!”. La trasmissione, sospesa in precedenza, ha registrato un incremento significativo nel numero di spettatori, dimostrando l’interesse crescente del pubblico e il successo della sua riapertura. dati sugli ascolti e impatto mediatico. Secondo i dati forniti da Nielsen, nella serata di martedì il programma ha attirato circa 6,26 milioni di telespettatori. Questo risultato rappresenta un aumento considerevole rispetto alla media abituale, che si aggira intorno a 1,77 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
