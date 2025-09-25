Jimmy Kimmel strepitoso | numeri record per il ritorno in onda del conduttore

Il conduttore è tornato in onda dopo la sospensione decisa da ABC e Disney e lo ha fatto con un monologo commovente e con ascolti record Il Jimmy Kimmel Live! è tornato in onda martedì scorso con ben 6,3 milioni di spettatori, il numero più alto mai registrato per un episodio regolarmente programmato del late show della ABC. Solo in due occasioni nella sua storia il programma di Jimmy Kimmel aveva registrato un pubblico più vasto, durante gli episodi speciali della domenica trasmessi subito dopo il Super Bowl del 2006 e gli Oscar del 2014. La trasmissione di martedì ha fatto registrare anche un aumento del 343% rispetto alla media della stagione precedente, pari a 1,4 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

