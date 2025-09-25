Jimmy Kimmel sfida Trump | la libertà di parola è inviolabile
il ritorno di jimmy kimmel in televisione e le reazioni politiche. Il 25 settembre 2025 segna un importante momento nel panorama televisivo con il ritorno di Jimmy Kimmel sul palco del suo programma “Jimmy Kimmel Live”. La sua ripresa è stata accompagnata da un’accoglienza calorosa e da una forte attenzione mediatica, anche a causa delle polemiche che hanno coinvolto la sua trasmissione nelle settimane precedenti. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione, sulla satira e sulle restrizioni imposte dai media. il monologo di rientro e la difesa della satira. un ritorno accolto con entusiasmo dal pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
