Jil Sander il nuovo corso di Simone Bellotti è all'insegna dell'essenzialità

M ilano ha ritrovato il respiro essenziale di Jil Sander con la sfilata Primavera-Estate 2026, un appuntamento che ha segnato il debutto ufficiale di Simone Bellotti alla guida creativa della maison. In un bianco assoluto, spezzato soltanto dalla linea nera della passerella, la moda si è fatta linguaggio di contrasti e nuove domande, riportando il pubblico a un minimalismo che non rinuncia alla profondità emotiva. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Simone Bellotti debutta da Jil Sander. Il designer, classe 1978, ha alle spalle oltre venticinque anni di esperienza che spaziano da Gianfranco Ferré a Gucci, passando per Bottega Veneta, Dolce&Gabbana e Bally. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Jil Sander, il nuovo corso di Simone Bellotti è all’insegna dell’essenzialità

