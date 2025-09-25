Jet russi sorvolano da vicino la fregata tedesca Hamburg sul Baltico Berlino | Provocazione

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 settembre 2025 - Le provocazioni di Mosca nel Mar Baltico si ripetono, domenica l'ultimo caso, quando un jet militare russo ha sorvolato molto da vicino la fregata tedesca Hamburg, impegnata nell'esercitazione NATO "Neptune Strike". La manovra dell’aereo russo è stata definita da Berlino una provocazione deliberata. Domenica mattina due Eurofighter della Luftwaffe hanno effettuato uno scramble per intercettare e scortare un velivolo militare russo, un Ilyushin Il-20M, entrato nello spazio aereo neutrale senza piano di volo né contatto radio. I due Typhoon tedeschi, dopo aver effettuato la visual identification, hanno passato l'incarico a partner NATO in Svezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

