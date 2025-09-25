Jet russi Rutte coglie l’assist di Trumo | Se necessario li abbatteremo

La teoria dell'Unione europea e della Nato è che la Russia stia testando i confini del territorio europeo per comprendere i tempi e le modalità di reazione dell'Alleanza Atlantica. Una supposizione che sin da subito è stata smentita da Mosca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Droni russi sulla Polonia, Tusk parla con Zelensky: al colloquio anche Meloni, Rutte e Starmer

La Nato si rafforza a Est: al via l’operazione ‘Sentinella orientale’. Rutte: i droni russi in Polonia un’azione irresponsabile

Caccia russi sull’Estonia, la Nato: “Mosca responsabile, cessi subito escalation”. Rutte: “Abbatterli? Dipende dalla minaccia”

Trump e Rutte: “Pronti ad abbattere jet russi”. La replica: “Sarebbe un atto di guerra” - Cresce la tensione tra NATO e Russia dopo un nuovo incidente aereo. Lo riporta blogsicilia.it

Rutte appoggia Trump: “abbattere jet russi su cieli Nato”. Russia: “se succede sarà guerra” - Donald Trump non ha utilizzato mezzi termini nei giorni scorsi dichiarando che è giusto abbattere i jet russi che sconfinano nello spazio aereo dei Paesi della Nato. Si legge su strettoweb.com

