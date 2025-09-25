Jet russi intercettati dalla Lettonia all' Alaska l' ultima strategia di Putin Test su tutti i fronti Ambasciatore russo in Francia | se abbattono nostri aerei sarà guerra

Top Gun era solo un film. Qui è la realtà. I mig, i jet russi, volano. E sfiorano confini europei (e non solo): sono giorni di alta tensione nei cielo del Nord Europa e stavolta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Jet russi intercettati, dalla Lettonia all'Alaska l'ultima strategia di Putin. «Test su tutti i fronti». Ambasciatore russo in Francia: se abbattono nostri aerei sarà guerra

La Nato, in un post su X, aggiorna la posizione in cui sono stati intercettati i cinque caccia russi dai due Gripen ungheresi, ovvero vicino allo spazio aereo lettone e non danese come indicato in precedenza. #ANSA - X Vai su X

#Usa: intercettati ieri in #Alaska bombardieri e caccia russi - facebook.com Vai su Facebook

Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Lettonia. Ambasciatore russo: se abbattuti sarà guerra - 16, un aereo di sorveglianza per intercettare i bombardieri e i caccia russi dopo che quattro aerei militari di Mosca sono stati rilevati nello spazio aereo v ... Da ilsole24ore.com