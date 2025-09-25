Jessica Morlacchi la madre la gela in tv | Io almeno non mi sono rifatta niente

La puntata de La Volta Buona andata in onda oggi, 25 settembre, è stata interamente dedicata al tema dell’estetica e dei ritocchi. Tra gli ospiti in studio c’era Jessica Morlacchi, che ha raccontato la sua esperienza personale con la chirurgia estetica, senza nascondere le difficoltà e le. 🔗 Leggi su Today.it