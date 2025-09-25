jesi pusher arrestato dai carabinieri in pieno centro durante la fiera di san settimio

Jesi (Ancona), 25 settembre 2025 – Controlli intensificati per la fiera di San Settimio che si chiude oggi: pusher arrestato e rilasciato poche ore dopo. I carabinieri di Jesi hanno inferto un altro colpo allo spaccio locale di sostanze stupefacenti. Ieri sera infatti i militari dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma jesina hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di dominicano, residente in centro e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 20, una gazzella dell’Arma ha sorpreso l’uomo (che in passato era stato già segnalato quale assuntore di droghe) mentre era in strada, non distante dalla casa sua poco distante da corso Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

