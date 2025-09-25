Jannik Sinner sfida totale ad Alcaraz | Su cosa sto lavorando

"La risposta è stata sempre sul campo, però stiamo lavorando per poter essere un giocatore migliore, per fare tutte le cose in modo migliore. Speriamo che tutto questo sia anche la risposta in campo: poi se sono migliore a Shanghai o un po' dopo cambia relativamente poco": Jannik Sinner lo ha detto in vista dell'esordio all'ATP 500 di Pechino contro Marin Cilic, il tennista croato che lo scorso aprile definì lo spagnolo Carlos Alcaraz il migliore. Nelle scorse settimane l'azzurro ha visto sfumare sia il titolo di numero 1 al mondo che la vittoria agli US Open proprio contro Alcaraz. Per questo oggi le sue parole sanno di sfida anche verso Alcaraz. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, sfida totale ad Alcaraz: "Su cosa sto lavorando"

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Jannik Sinner alla prova del veterano Cilic: ogni match servirà da ‘allenamento competitivo’? - oasport.it/2025/09/jannik… - X Vai su X

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz e a debuttare all'ATP 500 di Pechino: "Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile, non vedo l'ora di cominciare e spero di giocare u - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz non scappa: Non ho scelto Tokyo per evitare Sinner, anzi...; US Open, il gran finale: Sinner cerca la storia, Djokovic-Alcaraz è la sfida totale. Stanotte le donne.; DIRE – Us Open, Jannik Sinner si prende la finale: sarà sfida con Alcaraz.

Classifica ATP, Sinner-Alcaraz: sfida per il numero 1 a distanza. Chance per Jannik a Pechino, Carlos teme Fritz - La sfida per il numero 1 ATP tra Sinner e Alcaraz riparte a distanza con Jannik a Pechino per accorciare e Carlos che non può guadagnare a Tokyo e teme lo spauracchio Fritz ... Scrive sport.virgilio.it

Alcaraz non scappa: "Non ho scelto Tokyo per evitare Sinner, anzi..." - L'azzurro sarà impegnato a Pechino contro il croato Cilic, Carlos esordirà invece a Tokyo con l'argentino Baez. msn.com scrive