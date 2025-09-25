Jannik Sinner riparte con un comodo esordio a Pechino | solo 4 game lasciati a Cilic

C’era grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner e l’altoatesino ha decisamente brillato al suo esordio nell’ATP 500 di Pechino. Il numero due del mondo ha dominato contro il veterano croato Marin Cilic, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Una prestazione sicuramente decisamente positiva per Sinner, che tornava in campo dopo la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, in quello che è solo l’inizio di un finale di stagione in cui Jannik proverà a tornare sul trono del ranking mondiale e poi a conquistare nuovamente le ATP Finals a Torino, suo obiettivo dichiarato nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

