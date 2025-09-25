Jannik Sinner riparte con un comodo esordio a Pechino | solo 4 game lasciati a Cilic
C’era grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner e l’altoatesino ha decisamente brillato al suo esordio nell’ATP 500 di Pechino. Il numero due del mondo ha dominato contro il veterano croato Marin Cilic, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Una prestazione sicuramente decisamente positiva per Sinner, che tornava in campo dopo la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, in quello che è solo l’inizio di un finale di stagione in cui Jannik proverà a tornare sul trono del ranking mondiale e poi a conquistare nuovamente le ATP Finals a Torino, suo obiettivo dichiarato nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Jannik Sinner in campo contro Cilic nei 16/i di finale del torneo Atp di Pechino. DIRETTA. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/25/pechino-in-campo-sinner-cilic-3-2-diretta_d0bf561e-15be-486a-a821-def4460f0993.html… - X Vai su X
#R101News: Jannik Sinner sbarca su YouTube e TikTok ed è subito un successo - facebook.com Vai su Facebook
Sinner riparte da Pechino: "Ho lavorato su qualcosa di nuovo" - Jannik pronto all'esordio contro Cilic: "Abbiamo studiato la finale dell'Us Open, sono molto motivato. Scrive gazzetta.it
Sinner, la missione per tornare numero 1: lavoro sul servizio, il nuovo fisioterapista, meno errori. Il primo test contro Cilic - In Oriente inizia la caccia di Jannik al trono di Alcaraz: l'altoatesino gioca a Pechino, lo spagnolo a Tokyo ... Segnala msn.com