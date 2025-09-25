Esordio sul velluto a Pechino per Jannik Sinner. Al ritorno in campo dopo la finale degli US Open persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’azzurro ha sconfitto nettamente il croato Marin Cilic con un doppio 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Una partita senza storie, dominata dall’inizio alla fine dal pusterese. Jannik è stato impeccabile al servizio, fondamentale sotto osservazione dopo i problemi avuti nel corso del Major di New York. In generale, il n.2 del ranking è stato efficace nei colpi fondamentali (servizio e risposta), non dando modo al suo avversario di trovare le soluzioni ai problemi proposti dal classe 2001 del Bel Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner non si nasconde: “Ultimamente penso troppo con il servizio, spero mi venga più spontaneo”