Jannik Sinner non si nasconde | Ultimamente penso troppo con il servizio spero mi venga più spontaneo

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio sul velluto a Pechino per Jannik Sinner. Al ritorno in campo dopo la finale degli US Open persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’azzurro ha sconfitto nettamente il croato Marin Cilic con un doppio 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Una partita senza storie, dominata dall’inizio alla fine dal pusterese. Jannik è stato impeccabile al servizio, fondamentale sotto osservazione dopo i problemi avuti nel corso del Major di New York. In generale, il n.2 del ranking è stato efficace nei colpi fondamentali (servizio e risposta), non dando modo al suo avversario di trovare le soluzioni ai problemi proposti dal classe 2001 del Bel Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner non si nasconde ultimamente penso troppo con il servizio spero mi venga pi249 spontaneo

© Oasport.it - Jannik Sinner non si nasconde: “Ultimamente penso troppo con il servizio, spero mi venga più spontaneo”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Jannik Sinner sofferente: "Fisioterapista in campo"

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

jannik sinner nasconde ultimamenteLa fascia neurale che «legge» il cervello di Sinner: performance o spionaggio? - La storia del nostro numero 1 al mondo ci insegna che nell'era dell'ottimizzazione totale, ogni dato ha un prezzo ... vanityfair.it scrive

jannik sinner nasconde ultimamenteBeffa Alcaraz, questa non ci VOLEVA | Che goduria per Jannik Sinner - Sinner festeggia: ecco che cosa hanno scoperto in queste ultime ore. Da ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Nasconde Ultimamente