Jannik Sinner esordio senza affanni contro Cilic a Pechino Parte la rincorsa ad Alcaraz che ha scelto Tokyo
Riparte dalla Cina la rincorsa di Jannik Sinner per tornare il n°1 al mondo. Battuto 6-2, 6-2 il croato Marin Cilic, con l’azzurro che ha condotto la partita senza problemi nonostante due match point annullati dall’avversario. Dopo aver ceduto il posto a Carlos Alcaraz negli ultimi Us Open, Sinner torna alla carica dall’Atp 500 di Pechino e manda un messaggio allo spagnolo. Con Cilic un solo precedente, vinto da Sinner, in Coppa Davis 2021. Al secondo turno lo aspetta il francese Térence Atmane. Tra i prossimi appuntamenti la partecipazione al Masters 1000 di Shangai, poi Vienna e gli Atp Finals in casa a Torino. 🔗 Leggi su Open.online
