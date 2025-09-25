James Senese ricoverato in terapia intensiva per una polmonite | Infezione severa
Il sassofonista James Senese si trova ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli a causa di una forte polmonite. Il musicista 80enne si è sentito male nella serata del 24 settembre: come precisa una nota dell’ospedale, il ricovero «si è reso necessario per l’insorgere di un’infezione severa». Secondo quanto riportato da Adnkronos, che cita fonti vicine all’artista, la situazione sarebbe piuttosto grave e «da tenere sotto controllo». Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, Senese è stato componente degli Showman, fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista del ‘supergruppo’ che accompagnò Pino Daniele in un periodo chiave della sua carriera, in particolare per la registrazione dell’album Vai Mò (1981) e il relativo tour, culminato in un grande concerto in piazza del Plebiscito a Napoli di fronte a 200 mila persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it
