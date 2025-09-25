James Senese ricoverato in terapia intensiva per forte polmonite
(Adnkronos) – James Senese è ricoverato in terapia intensiva a Napoli per una forte polmonite. Il musicista 80enne partenopeo si è sentito male ieri sera ed è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine all'artista, la situazione sarebbe piuttosto grave e da tenere "sotto controllo".
