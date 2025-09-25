James Senese, il sassofonista napoletano noto a livello internazionale per le collaborazioni con big come Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman e Pino Daniele, è ricoverato per polmonite all’ospedale Cardarelli di Napoli. Senese, 80 anni, figlio di una donna napoletana e di un soldato americano, ha esordito negli anni '60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni '70 il gruppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - James Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli: "Infezione severa"