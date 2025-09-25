James Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli | Infezione severa

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Senese, il sassofonista napoletano noto a livello internazionale per le collaborazioni con big come Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman e Pino Daniele, è ricoverato per polmonite all’ospedale Cardarelli di Napoli. Senese, 80 anni, figlio di una donna napoletana e di un soldato americano, ha esordito negli anni '60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni '70 il gruppo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

james senese ricoverato in rianimazione per polmonite al cardarelli infezione severa

© Feedpress.me - James Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli: "Infezione severa"

In questa notizia si parla di: james - senese

James Senese in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è grave

Napoli in ansia per James Senese: il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite

james senese ricoverato rianimazioneJames Senese ricoverato in prognosi riservata - Il viaggio del Musicante" di giovedì scorso a piazza del Plebiscito aveva alimentato voci preoccupanti sul suo stato di salute. Scrive ansa.it

james senese ricoverato rianimazioneJames Senese ricoverato in rianimazione per polmonite al Cardarelli: "Infezione severa" - James Senese , il sassofonista napoletano noto a livello internazionale per le collaborazioni con big come Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman e Pino ... Riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: James Senese Ricoverato Rianimazione