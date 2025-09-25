James Senese ricoverato in Rianimazione al Cardarelli in gravi condizioni
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ al Cardarelli in condizioni critiche il noto musicista James Senese. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa. La prognosi è riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: james - senese
James Senese in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie
James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è grave
Napoli in ansia per James Senese: il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite
La magica band di Pino Daniele: Joe Amoruso, Tony Esposito, James Senese, Pino Daniele, Rino Zurzolo e Tullio De Piscopo. È solo “Tutta n'ata storia” https://youtu.be/fiSeayGLFgM - facebook.com Vai su Facebook
James Senese ricoverato in ospedale: è grave - James Senese è stato ricoverato d’urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare. Come scrive quotidiano.net
James Senese ricoverato in terapia intensiva per una forte polmonite: «Situazione grave» - Il musicista partenopeo si è sentito male mercoledì sera 24 settembre 2025 ... Da msn.com