James Senese ricoverato in Rianimazione al Cardarelli in gravi condizioni

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ al Cardarelli in condizioni critiche il noto musicista James Senese. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa. La prognosi è riservata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

james senese ricoverato in rianimazione al cardarelli in gravi condizioni

© Anteprima24.it - James Senese ricoverato in Rianimazione al Cardarelli in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: james - senese

James Senese in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie

James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è grave

Napoli in ansia per James Senese: il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite

james senese ricoverato rianimazioneJames Senese ricoverato in ospedale: è grave - James Senese è stato ricoverato d’urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare. Come scrive quotidiano.net

james senese ricoverato rianimazioneJames Senese ricoverato in terapia intensiva per una forte polmonite: «Situazione grave» - Il musicista partenopeo si è sentito male mercoledì sera 24 settembre 2025 ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: James Senese Ricoverato Rianimazione