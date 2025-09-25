James Senese ricoverato in ospedale per una polmonite | è grave

Ore di apprensione per James Senese, sassofonista napoletano da ieri ricoverato all’ospedale Cardarelli per una polmonite. Le sue condizioni, apprende LaPresse, sarebbero gravi. Senese, 80 anni, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli, è uno dei sassofonisti più noti al mondo. Tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto ‘neapolitan sound’, ha esordito negli anni ’60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni ’70 i Napoli Centrale; ha poi collaborato a lungo con Pino Daniele, partecipando ai primi album del cantautore napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it