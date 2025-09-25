James Senese ricoverato in ospedale per una polmonite | è grave
Ore di apprensione per James Senese, sassofonista napoletano da ieri ricoverato all’ospedale Cardarelli per una polmonite. Le sue condizioni, apprende LaPresse, sarebbero gravi. Senese, 80 anni, figlio di una napoletana e di un soldato americano sbarcato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, cresciuto nel quartiere Miano nella zona nord di Napoli, è uno dei sassofonisti più noti al mondo. Tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto ‘neapolitan sound’, ha esordito negli anni ’60 con gli Showmen con Mario Musella per poi formare negli anni ’70 i Napoli Centrale; ha poi collaborato a lungo con Pino Daniele, partecipando ai primi album del cantautore napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: james - senese
James Senese in concerto a San Giovanni Rotondo per la festa di Santa Maria delle Grazie
James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è grave
Napoli in ansia per James Senese: il sassofonista ricoverato al Cardarelli per polmonite
La magica band di Pino Daniele: Joe Amoruso, Tony Esposito, James Senese, Pino Daniele, Rino Zurzolo e Tullio De Piscopo. È solo “Tutta n'ata storia” https://youtu.be/fiSeayGLFgM - facebook.com Vai su Facebook
James Senese ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: è grave - L'artista è stato trasportato all'ospedale nella serata di mercoledì 24 ... Lo riporta leggo.it
James Senese ricoverato al Cardarelli per polmonite, è grave - James Senese ricoverato al Cardarelli per una polmonite: è in terapia intensiva. fanpage.it scrive