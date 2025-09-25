James Senese ricoverato in ospedale | è grave

Napoli, 25 settembre 2025 - Ore di apprensione nel mondo della musica e dello spettacolo: James Senese, 80 anni, è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il sassofonista napoletano, icona della musica e grande amico di Pino Daniele, si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva per una polmonite e le sue condizioni di salute sono per il momento gravi. James Senese è stato ricoverato d’urgenza nella serata di mercoledì 24 settembre a causa di una infezione polmonare. A complicare il quadro sanitario del musicista ci sono tanto alcune patologie pregresse quanto l’età avanzata. Le prossime saranno giornate determinanti per capire come evolverà il quadro clinico e quali e quante saranno le possibilità di un rapido recupero da parte del musicista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

