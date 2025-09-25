James Senese ricoverato d' urgenza al Cardarelli | Colpito da una infezione grave

25 set 2025

James Senese è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli in gravi condizioni di salute.Il noto e amato musicista è stato colpito da un'infezione severa, una polmonite, come trapelerebbe da ambienti vicini alla sua famiglia.La prognosi è riservata fanno sapere dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

